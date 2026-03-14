الجلامدة رئيساً لجمعية أطباء هشاشة العظام

ر
أرشيفية
 
السبت، 14-03-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لجمعية الأطباء الأردنية لهشاشة العظام، المنبثقة عن نقابة الأطباء، اجتماعها السنوي العادي الثاني اليوم السبت بحضور مندوب مجلس النقابة الدكتور محمد حسن الطراونة.

وبعد المصادقة على التقريرين المالي والإداري، وانتخاب لجنة للإشراف على الانتخابات، أعلنت اللجنة فوز الدكتور مظفر الجلامدة بمنصب رئيس الجمعية وفوز الأطباء التالية أسماؤهم بعضوية الهيئة الإدارية وهم: الدكتورة دانا الحياصات والدكتورة نهلة الخواجا، والدكتورة سناء السخن، والدكتورة عبير عناب والدكتورة رولا يعقوب، والدكتور طارق الخطيب.


يُذكر أن الجمعية، التي تأسست عام 2005، تُعنى بالتوعية بأمراض هشاشة العظام ومعالجتها ومتابعة الأبحاث المتعلقة بها.

 
 


gnews

و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






