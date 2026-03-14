الجلامدة رئيساً لجمعية أطباء هشاشة العظام

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لجمعية الأطباء الأردنية لهشاشة العظام، المنبثقة عن نقابة الأطباء، اجتماعها السنوي العادي الثاني اليوم السبت بحضور مندوب مجلس النقابة الدكتور محمد حسن الطراونة.

وبعد المصادقة على التقريرين المالي والإداري، وانتخاب لجنة للإشراف على الانتخابات، أعلنت اللجنة فوز الدكتور مظفر الجلامدة بمنصب رئيس الجمعية وفوز الأطباء التالية أسماؤهم بعضوية الهيئة الإدارية وهم: الدكتورة دانا الحياصات والدكتورة نهلة الخواجا، والدكتورة سناء السخن، والدكتورة عبير عناب والدكتورة رولا يعقوب، والدكتور طارق الخطيب.