الجلامدة رئيساً لجمعية أطباء هشاشة العظام

وبعد المصادقة على التقريرين المالي والإداري، وانتخاب لجنة للإشراف على الانتخابات، أعلنت اللجنة فوز الدكتور مظفر الجلامدة بمنصب رئيس الجمعية وفوز الأطباء التالية أسماؤهم بعضوية الهيئة الإدارية وهم: الدكتورة دانا الحياصات والدكتورة نهلة الخواجا، والدكتورة سناء السخن، والدكتورة عبير عناب والدكتورة رولا يعقوب، والدكتور طارق الخطيب.
يُذكر أن الجمعية، التي تأسست عام 2005، تُعنى بالتوعية بأمراض هشاشة العظام ومعالجتها ومتابعة الأبحاث المتعلقة بها.
