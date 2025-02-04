 
الثلاثاء 2025-02-04 01:28 م
 

الجمارك: إحباط تهريب 309 كروز دخان في حدود الكرامة

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك
الثلاثاء، 04-02-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود الكرامة محاولة تهريب (309) كروز دخان كانت مخبأة بشكل سري داخل إحدى سيارات الشحن القادمة من إحدى الدول المجاورة، وذلك بعد الاشتباه بها. حيث تم تفتيش السيارة بشكل دقيق وتم ضبط الكمية داخل الإطارات. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.اضافة اعلان


وأكدت دائرة الجمارك سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها، والتي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني وتضر بالشركات المنتجة، نظرًا لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تُطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية، فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها، مما يشكل مخالفة للقانون.
 
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