الجمارك: إحباط تهريب 309 كروز دخان في حدود الكرامة

وأكدت دائرة الجمارك سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها، والتي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني وتضر بالشركات المنتجة، نظرًا لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تُطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية، فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها، مما يشكل مخالفة للقانون.
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