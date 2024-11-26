الجمارك : إقبال كبير على الاستفادة من تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية

واتخذت دائرة الجمارك الاردنية كافة الاجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار منذ اللحظة الاولى، حيث عملت على تجهيز العمليات الفنية والتقنية لتسهيل الاجراءات بتنفيذ القرار الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة ٥٠ % ولمرة واحدة حتى نهاية العام الحالي للسيارات التي كانت بالمناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور القرار الخاص برفع الضريبة.
ووجه مدير عام دائرة الجمارك الاردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بتعزيز الكوادر العاملة في مركزي جمرك المنطقة الحرة الزرقاء ومركز جمرك عمان لرفع الجاهزية وتمديد ساعات الدوام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعملية الجمركية حتى انتهاء اخر معاملة مدخلة على النظام وانجازها مهما كانت المدة ، لتسريع إنجاز المعاملات والتخفيف على المواطنين بما يتناسب مع أعداد المراجعين.
وابدى عدد كبير من المواطنين والتجار إرتياحهم للإجراءات الجمركية،كما عبروا عن شكرهم للحكومة لاتخاذها القرار الذي كان له الأثر الايجابي الذي مكنهم من التخليص على مركباتهم العالقة داخل المناطق الحرة.
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