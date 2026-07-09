الجمارك الأردنية تبحث مع القطاع الخاص تعزيز الشراكة وتطوير بيئة الأعمال

الوكيل الإخباري- عقدت دائرة الجمارك الأردنية اجتماع مجلس الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص باستضافة من غرفة تجارة إربد حيث رحب رئيس غرفة تجارة إربد سعادة محمد الشوحة بالحضور مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجمارك والقطاع الخاص بما يسهم في تذليل التحديات ودعم الحركة التجارية والاستثمارية.

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