الجمارك الأردنية تبحث مع القطاع الخاص تعزيز الشراكة وتطوير بيئة الأعمال

وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير السياسات والإجراءات وتبسيط العمليات الجمركية وتوظيف الحلول الرقمية بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال وتحسين بيئة الاستثمار ورفع جاهزية سلاسل التوريد لمواجهة التحديات المستقبلية.
وناقش المجلس عدداً من المحاور التي تهم مجتمع الأعمال شملت تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتحول الإلكتروني والابتكار في العمل الجمركي وتطوير منظومة إدارة المخاطر والامتثال وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (القائمة الذهبية) ودعم الاستثمار والتوجه نحو التجارة الخضراء والاستدامة.
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