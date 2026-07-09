الخميس 2026-07-09 04:56 م

الجمارك الأردنية تبحث مع القطاع الخاص تعزيز الشراكة وتطوير بيئة الأعمال

دائرة الجمارك الأردنية
دائرة الجمارك الأردنية
 
الخميس، 09-07-2026 02:19 م

الوكيل الإخباري-   عقدت دائرة الجمارك الأردنية اجتماع مجلس الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص باستضافة من غرفة تجارة إربد حيث رحب رئيس غرفة تجارة إربد سعادة محمد الشوحة بالحضور مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجمارك والقطاع الخاص بما يسهم في تذليل التحديات ودعم الحركة التجارية والاستثمارية.

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كما حضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة الأردن سعادة خليل الحاج توفيق إلى جانب مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك وعدد من ممثلي غرف التجارة والصناعة وهيئة مستثمري المناطق الحره ونقابة اصحاب شركات التخليص والمؤسسات ذات العلاقة وذلك في إطار نهج الجمارك القائم على تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير السياسات والإجراءات وتبسيط العمليات الجمركية وتوظيف الحلول الرقمية بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال وتحسين بيئة الاستثمار ورفع جاهزية سلاسل التوريد لمواجهة التحديات المستقبلية.

وناقش المجلس عدداً من المحاور التي تهم مجتمع الأعمال شملت تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتحول الإلكتروني والابتكار في العمل الجمركي وتطوير منظومة إدارة المخاطر والامتثال وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (القائمة الذهبية) ودعم الاستثمار والتوجه نحو التجارة الخضراء والاستدامة.

 
 


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