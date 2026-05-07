الخميس 2026-05-07 07:56 م

الجمارك الأردنية : تمديد فترة تسوية الذمم المالية للمكلفين حتى نهاية أيلول2026

الجمارك الأردنية
الخميس، 07-05-2026 05:59 م
الوكيل الإخباري-   تعلن  الجمارك الأردنية عن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بقرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة المترتبة على المكلفين في القضايا الجمركية المكتشفة قبل اضافة اعلان

1/ 1/ 2025 وفق النسب التخفيض النافذة بالمرحلة الثانية (40%و 75%) وذلك حتى تاريخ 30/9/2026 بهدف تمكين المكلفين من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل المباشرة بالإجراءات  القانونية.

ويأتي القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمكلفين وإتاحة الفرصة أمامهم لمعالجة أوضاعهم المالية وتسوية الذمم المستحقة وفق الأطر القانونية المعمول بها قبل مباشرة الدائرة  في تطبيق اجراءات بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني بما ينسجم مع نهج الحكومة في تعزيز المرونة وتخفيف الأعباء المالية.

وأكدت الجمارك الأردنية استمرارها في تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين والمكلفين داعيةً المعنيين إلى الاستفادة من فترة التمديد لتسوية أوضاعهم المالية وتجنب الإجراءات القانونية اللاحقة.
 
 


