الجمارك الأردنية : تمديد فترة تسوية الذمم المالية للمكلفين حتى نهاية أيلول2026

1/ 1/ 2025 وفق النسب التخفيض النافذة بالمرحلة الثانية (40%و 75%) وذلك حتى تاريخ 30/9/2026 بهدف تمكين المكلفين من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل المباشرة بالإجراءات القانونية.
ويأتي القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمكلفين وإتاحة الفرصة أمامهم لمعالجة أوضاعهم المالية وتسوية الذمم المستحقة وفق الأطر القانونية المعمول بها قبل مباشرة الدائرة في تطبيق اجراءات بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني بما ينسجم مع نهج الحكومة في تعزيز المرونة وتخفيف الأعباء المالية.
وأكدت الجمارك الأردنية استمرارها في تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين والمكلفين داعيةً المعنيين إلى الاستفادة من فترة التمديد لتسوية أوضاعهم المالية وتجنب الإجراءات القانونية اللاحقة.
