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الجمارك الأردنية ضمن أفضل 13 مشروعًا رياديًا عالميًا في جائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026

الجمارك الأردنية ضمن أفضل 13 مشروعًا رياديًا عالميًا في جائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026
الجمارك الأردنية ضمن أفضل 13 مشروعًا رياديًا عالميًا في جائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026
 
السبت، 04-07-2026 09:59 ص
الوكيل الإخباري-  حققت دائرة الجمارك الأردنية إنجازًا عالميًا جديدًا بعد اختيار مشروع “بوابة التجارة والأداء اللوجستي” ضمن أفضل 13 مشروعًا رياديًا على مستوى العالم في جائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026 تقديرًا لدوره في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التجارة وتطوير الأداء اللوجستي.اضافة اعلان


وجاء هذا الإنجاز من بين 308 مشاريع ومبادرات تقدمت بها أكثر من 60 دولة ضمن برنامج عالمي يهدف إلى رصد وتوثيق وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المبتكرة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتُنظم الجائزة في إطار برنامج المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي الذي يستضيفه وينظمه المركز العالمي لتنمية أهداف التنمية المستدامة والقيادة (GSLDC) وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومركز التجارة الدولية (ITC) وتحالف مدن الاقتصاد الرقمي العالمي (DEC40).

ويجسد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دائرة الجمارك الأردنية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجمركية ويعكس نجاحها في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة التجارة ودعم الأداء اللوجستي.

ويُعد مشروع بوابة التجارة والأداء اللوجستي نموذجًا رائدًا للتحول الرقمي في قطاع التجارة.

وبهذا الإنجاز  هنأ مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك مرتبات الجمارك الأردنية وكافة الشركاء على هذا الإنجاز مؤكدًا أن هذا التميز العالمي يشكل حافزًا لمواصلة العمل بروح الابتكار والريادة والاستمرار في تطوير المبادرات النوعية التي تعزز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
 
 


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