الجمارك: الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد ضرورة لتسهيل الإجراءات

الوكيل الإخباري- أكدت دائرة الجمارك الأردنية على ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة والرخص من خلال المنصة الإلكترونية، باعتباره أحد الأنظمة الحديثة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص وتعزيز الشفافية والتكامل مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.





وأوضحت الدائرة أن نظام الموافقات المسبقة يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية قبل وصول البضائع أو المعدات والآلات إلى المملكة، مما يحد من التأخير في المراكز الجمركية ويسرع عملية الإفراج عن الإرساليات.



وبيّنت الجمارك أن النظام يتيح للمستوردين والتجار والصناعيين الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة مسبقًا، ما يقلل زمن الإفراج الجمركي، ويخفض الكلف التشغيلية، ويحسن بيئة الأعمال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تسهيل التجارة.



ودعت الدائرة المستوردين إلى التقدم بطلب إلكتروني عبر منصة الموافقات المسبقة قبل استيراد أي بضائع تخضع لموافقات رقابية، سواء كانت بيئية أو صحية أو فنية، مؤكدة أن استكمال هذه الإجراءات مسبقًا يضمن سلاسة التخليص الجمركي وسرعة إنجاز المعاملات.

