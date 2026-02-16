الإثنين 2026-02-16 12:32 م

"الجمارك" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

"الجمارك" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
"الجمارك" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
 
الإثنين، 16-02-2026 11:03 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، زيارة ميدانية إلى العقبة، التقى خلالها مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية وشركات التخليص.اضافة اعلان


وشدد العكاليك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دائرة الجمارك وشركائها، وترسيخ مبدأ التشاركية في دعم العمل الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وأكد أن الجمارك تعمل على تيسير الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع متطلبات شهر رمضان المبارك، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل دخول البضائع الأساسية وضمان تدفقها في الوقت المناسب، وذلك في إطار الحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن التحضيرات الحكومية الموسعة لضمان جاهزية الخدمات الجمركية في المراكز الحدودية ومراكز التخليص الجمركي، مع اقتراب موسم رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في حركة السلع والمواد الأساسية والمسافرين.

كما جرى خلال الزيارة بحث آليات تطوير الإجراءات الجمركية في العقبة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع والكلف، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويُذكر أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية دائرة الجمارك الأردنية الهادفة إلى تسهيل التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال توظيف أحدث الأنظمة الجمركية والتقنيات الحديثة في تتبع المعاملات وتبسيط الإجراءات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 6 علامات للسعال "القلبي"

ن

أخبار محلية وزير الطاقة يكشف آلية تسعير الغاز وبيعه للمستهلك في الأردن

البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

أخبار محلية البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

تعبيرية

طب وصحة طرق فعّالة للتغلب على النوم بعد الإفطار في رمضان

المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

أخبار محلية المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

شؤون برلمانية القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

المرأة والجمال 5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

ل

شؤون برلمانية العرموطي يعود إلى القبة



 






الأكثر مشاهدة