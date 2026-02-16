"الجمارك" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

11:03 ص

الوكيل الإخباري- أجرى المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، زيارة ميدانية إلى العقبة، التقى خلالها مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية وشركات التخليص.





وشدد العكاليك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دائرة الجمارك وشركائها، وترسيخ مبدأ التشاركية في دعم العمل الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الجمركية.



وأكد أن الجمارك تعمل على تيسير الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع متطلبات شهر رمضان المبارك، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل دخول البضائع الأساسية وضمان تدفقها في الوقت المناسب، وذلك في إطار الحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد وتلبية احتياجات السوق المحلية.



وتأتي هذه الزيارة ضمن التحضيرات الحكومية الموسعة لضمان جاهزية الخدمات الجمركية في المراكز الحدودية ومراكز التخليص الجمركي، مع اقتراب موسم رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في حركة السلع والمواد الأساسية والمسافرين.



كما جرى خلال الزيارة بحث آليات تطوير الإجراءات الجمركية في العقبة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع والكلف، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.



ويُذكر أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية دائرة الجمارك الأردنية الهادفة إلى تسهيل التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال توظيف أحدث الأنظمة الجمركية والتقنيات الحديثة في تتبع المعاملات وتبسيط الإجراءات.

