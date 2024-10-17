الجمارك تحبط تهريب مخدرات عبر "حدود جابر"

وفي التفاصيل، قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخدر كانت مخبأة بداخل أجزاء ميكانيكية لمركبة بهدف التهريب.
كما ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في المركز ثلاث كيلو كريستال مخدر داخل شاحنة أخرى قادمة من سوريا مخبأة في شادر الشاحنة، في حين تم ضبط 200 الف حبة كبتاجون مخدر في شاحنة أخرى في صندوق التبريد، وليتم تنظيم الضبوطات اللازمة في حينه وتحويل القضايا للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول.
وأكدت دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في جهد تنسيقي وعلى اعلى المستويات في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة وغيرها من المواد المحظور دخولها عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحته او اقتصاده على حد سواء.
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