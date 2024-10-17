الجمارك تحبط تهريب مخدرات عبر "حدود جابر"

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 3 كيلو كريستال واكثر من مليون حبة كبتاجون مخدر في ثلاث قضايا بارزة خلال الشهر الماضي قادمة عبر المركز الحدودي.

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وفي التفاصيل، قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخدر كانت مخبأة بداخل أجزاء ميكانيكية لمركبة بهدف التهريب.



كما ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في المركز ثلاث كيلو كريستال مخدر داخل شاحنة أخرى قادمة من سوريا مخبأة في شادر الشاحنة، في حين تم ضبط 200 الف حبة كبتاجون مخدر في شاحنة أخرى في صندوق التبريد، وليتم تنظيم الضبوطات اللازمة في حينه وتحويل القضايا للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول.