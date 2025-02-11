الجمارك تحبط تهريب 700 كروز دخان

06:30 م

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الوكيل الإخباري- أحبطت كوادر دائرة الجمارك، محاولة تهريب 700 كروز دخان أثناء عملها ضمن دوريات مكافحة التهريب العاملة في إقليم الشمال، حيث ضبطت المركبة المعنية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. اضافة اعلان





ودعت الدائرة المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أية مخالفات جمركية أو محاولات تهريب على الرقم المجاني 105، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بأشكالها كافة، وتشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، وتضر بالشركات المنتجة، نظراً لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون.