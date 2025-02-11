الجمارك تحبط تهريب 700 كروز دخان

ودعت الدائرة المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أية مخالفات جمركية أو محاولات تهريب على الرقم المجاني 105، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بأشكالها كافة، وتشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، وتضر بالشركات المنتجة، نظراً لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون.
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