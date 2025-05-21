الجمارك تحصل على شهادة الايزو الدولية ISO 27001 الخاصة بإدارة أمن المعلومات

ويأتي منح شركة ’TUV‘ الشهادة لدائرة الجمارك نظراً لتلبيتها لجميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2022، والتي تجمع المعايير الدولية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC),حيث يتطلب المعيار الذي وضعته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) المصادقة على ضوابط إدارة أمن المعلومات في عدة مجالات مثل أمن البيانات واستمرارية العمل. وتشمل الشهادة التصديق على كل مستوى من مستويات البنية التحتية لتقنية المعلومات في الدائرة/ مديرية تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إدارة الأصول, التحكم في الوصول, أمن الموارد البشرية وأمان التطبيقات.
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