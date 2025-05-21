الجمارك تحصل على شهادة الايزو الدولية ISO 27001 الخاصة بإدارة أمن المعلومات

الوكيل الإخباري- حصلت دائرة الجمارك الاردنية على شهادة الإيزو الدولية ISO 27001 الخاصة بإدارة أمن المعلومات بعد ان تم التدقيق على استيفاء متطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية، حيث اشرفت شركة TUV المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في العالم على تقييم الدائرة ممثلة بمديرية تكنولوجيا المعلومات.

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