الأربعاء 2025-05-21 07:37 م
 

الجمارك تحصل على شهادة الايزو الدولية ISO 27001 الخاصة بإدارة أمن المعلومات

دائرة الجمارك الأردنية
دائرة الجمارك الاردنية
 
الأربعاء، 21-05-2025 05:07 م

الوكيل الإخباري-   حصلت دائرة الجمارك الاردنية على شهادة الإيزو الدولية ISO 27001 الخاصة بإدارة أمن المعلومات بعد ان تم التدقيق على استيفاء متطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية، حيث اشرفت شركة TUV  المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في العالم على تقييم الدائرة ممثلة بمديرية تكنولوجيا المعلومات. 

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     ويأتي منح شركة ’TUV‘ الشهادة لدائرة الجمارك نظراً لتلبيتها لجميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2022، والتي تجمع المعايير الدولية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC),حيث يتطلب المعيار الذي وضعته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) المصادقة على ضوابط إدارة أمن المعلومات في عدة مجالات مثل أمن البيانات واستمرارية العمل. وتشمل الشهادة التصديق على كل مستوى من مستويات البنية التحتية لتقنية المعلومات في الدائرة/ مديرية تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إدارة الأصول, التحكم في الوصول, أمن الموارد البشرية وأمان التطبيقات.

 
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