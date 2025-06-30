الجمارك تدعو ورثة ذوي إعاقة متوفين مستفيدين من إعفاءات المركبات إلى مراجعتها

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات لغايات تسديد قيود تلك المركبات، تفاديًا لاحتساب أي غرامات قد تترتب بموجب أحكام القانون.
وأهابت الجمارك بجميع المعنيين إلى الإسراع في مراجعة المراكز الجمركية المختصة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وتجنبًا لأي تبعات مالية مستقبلية.
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