الجمارك تدعو ورثة ذوي إعاقة متوفين مستفيدين من إعفاءات المركبات إلى مراجعتها

الوكيل الإخباري- دعت دائرة الجمارك الأردنية ورثة المتوفين من الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من إعفاء المركبات الطبية، إلى مراجعة مركزي جمرك عمّان والمنطقة الحرة في الزرقاء، لتسوية أوضاع المركبات التي تجاوزت مدة الوفاة فيها ثلاثة أشهر، وذلك قبل تاريخ 31/10/2025.



وأكدت الدائرة حرصها على تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات لغايات تسديد قيود تلك المركبات، تفاديًا لاحتساب أي غرامات قد تترتب بموجب أحكام القانون.

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