الجمارك تضبط 1500 كيلو معسل داخل شقة تستخدم كمعمل في الزرقاء

وذكرت الجمارك أن المعمل كان ينتج كميات من مادة المعسل بطرق بدائية ومخالفة للقوانين والأنظمة، وباستخدام مواد أولية مجهولة المصدر يُشتبه بأنها تحتوي على مواد ضارة بالصحة العامة.
وأضافت الجمارك أنه تم ضبط المعدات والمواد المستخدمة، بالإضافة إلى 1500 كيلو معسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال عملية التحقيق حسب الأصول.
وتوكّد الجمارك الأردنية الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ومراقبة الأسواق ومثل هذه المعامل غير المرخصة، وندعو المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة قد تضر بالاقتصاد الوطني والصحة العامة للمواطنين والاتصال على الرقم المجاني 105.
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