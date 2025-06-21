الجمارك تضبط 1500 كيلو معسل داخل شقة تستخدم كمعمل في الزرقاء

الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر مديرية مكافحة التهريب ومديرية الاستخبار الجمركي في دائرة الجمارك الأردنية من ضبط معمل غير مرخص لإنتاج مادة “المعسل” داخل شقة سكنية في احد أحياء محافظة الزرقاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التهريب وحماية صحة وسلامة المواطنين.

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وذكرت الجمارك أن المعمل كان ينتج كميات من مادة المعسل بطرق بدائية ومخالفة للقوانين والأنظمة، وباستخدام مواد أولية مجهولة المصدر يُشتبه بأنها تحتوي على مواد ضارة بالصحة العامة.



وأضافت الجمارك أنه تم ضبط المعدات والمواد المستخدمة، بالإضافة إلى 1500 كيلو معسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال عملية التحقيق حسب الأصول.