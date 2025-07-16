الأربعاء 2025-07-16 11:39 ص
 

الجمارك تضبط 30 ألف عبوة "جوس تدخين" مقلدة

معسل ودخان
منتجات تدخين
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الجمارك الأردنية أن مديرية مكافحة التهريب، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط 30 ألف عبوة من مادة “جوس التدخين” المقلدة، خلال عملية نوعية نُفذت مؤخراً.
وقالت الجمارك الأردنية أنها مستمرة في  جهودها لمكافحة التهريب وحماية المواطنين من المنتجات المزورة وغير المطابقة للمواصفات، والتي تشكل خطراً على الصحة العامة .

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وكانت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب قد ضبطت أيضا 300 كروز دخان في قضية أخرى حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحويل القضايا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن كوادرها مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة في مختلف مناطق المملكة لمنع إدخال أو تداول أي بضائع مقلدة أو مخالفة لحماية صحة المواطنين وحماية الاقتصاد على حد سواء.

 
 
gnews

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