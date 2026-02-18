الجمارك تضبط 6500 عبوة جوس ونصف طن معسل و 2000 كروز دخان

وشملت المضبوطات 6500 عبوة جوس، ونصف طن معسل مشكل، وتبغ 20 كيلوغرامًا غير صالح للاستهلاك، و2000 كروز دخان، وبودات للسجائر الإلكترونية عدد 280، بالإضافة إلى بضائع مقلدة ممنوعة ومتنوعة.
وأكدت الجمارك أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، ومكافحة الغش التجاري والمواد المهربة المخالفة لقواعد الصحة العامة، إضافة إلى الحفاظ على العدالة في الأسواق ورفع مستوى الوعي حول مخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد.
وأوضحت أن نجاح هذه العمليات يعود إلى التعاون الوثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية، إلى جانب الشراكة الحقيقية مع المواطن، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في مكافحة التهريب من خلال تقديم المعلومات التي تسهم في حماية صحته وسلامته ودعم التجار الملتزمين.
وشددت على استمرار فرض الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني، داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو مخالفة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني أو صحة المواطن، وذلك عبر الرقم المجاني (105) – مركز عمليات مكافحة التهريب.
