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الجمارك: تطبيق "التفاويض الالكتروني" بمركز عمان مطلع تشرين أول المقبل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 09:15 ص
الوكيل الإخباري-  أنهت دائرة الجمارك الاردنية الإجراءات المتعلقة بإعداد نظام التفاويض الالكتروني الجديد لغايات التسهيل على مالكي البضائع عند التخليص على بضائعهم أو تصديرها في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية المختلفة. وسيتم تطبيق النظام في مركز جمرك عمان الجديد بداية شهر تشرين الاول المقبل. اضافة اعلان


وتهيب دائرة الجمارك الاردنية من اصحاب العلاقة من التجار أو من يفوضونهم بضرورة مراجعة الدائرة/مديرية خدمة الجمهور والمراكز الجمركية المعنية وغرف الصناعة والتجارة في عمان وإربد  والزرقاء والعقبة للحصول على اسم مستخدم وكلمات المرور الخاصة بهم لاستخدامها من قبلهم لغايات اتمام إنجاز بياناتهم الجمركية بأسرع وقت بعد تطبيق هذا النظام. 

ويأتي ذلك في إطار سعى دائرة الجمارك الاردنية وبشكل حثيث الى مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تعكف على تنفيذها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية .

ويمكن الاطلاع على نموذج طلب الخدمة وآلية تعبئته والوثائق المطلوبة من خلال الرابط التالي : https://www.customs.gov.jo/ar/CMS_content_View.aspx?Key=12582
 
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