الجمارك تطلق منصة إلكترونية لمراقبة وإدارة الفواتير الضريبية للبضائع المتجهة إلى العقبة

وأكدت الدائرة أن تقديم الفواتير سيتم حصريًا عبر بوابة الخدمات الموحدة للجمارك الأردنية
وتعلن دائرة الجمارك عن وقف قبول الفواتير المختومة ورقيا للبضائع المرسلة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبدء باستقبال الفواتير الضريبية فقط ومن خلال المنصة الالكترونية لمراقبة وإدارة الفواتير الضريبية وذلك اعتبارا من 1 حزيران 2026 من خلال بوابة الخدمات الموحدة:
sso.customs.gov.jo
￼ بحيث يتم التصريح عن الفواتير بشكل استباقي قبل وصول البضائع إلى المركز الجمركي بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التخليص.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الجمارك الأردنية لتطوير منظومة العمل الجمركي والتحول الرقمي بما يعزز كفاءة الرقابة الجمركية وينظم عملية مطابقة الفواتير الضريبية ويرفع مستوى الدقة والشفافية في التعاملات التجارية.
وأوضحت الدائرة أن اعتماد المنصة الإلكترونية سيؤدي إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد على التجار والمستوردين ورفع مستوى الالتزام والامتثال بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحديث الخدمات وتبسيط الإجراءات الجمركية خاصة فيما يتعلق بحركة البضائع المتجهة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
