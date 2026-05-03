الجمارك تعثر على مفاجأة مخبأة داخل صهريج مياه - صورة

وشملت المضبوطات نحو (60) ألف لتر من مادة الديزل، و(4000) كروز من الدخان، بالإضافة إلى (21) طنًا من التبغ المفروم، إلى جانب كميات من البضائع المقلدة المتنوعة، من بينها (31) ألف قطعة ملابس مختلفة، وغيرها من المواد المهربة.
وفي سياق متصل، تمكن مركز جمرك مطار التخليص من ضبط كمية من المواد المخدرة تمثلت بـ(16) كغم من مادة الماريجوانا، و(250) لترًا من مواد مخدرة سائلة، حيث جرت هذه الضبطيات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.
وأكدت دائرة الجمارك الأردنية استمرارها في تكثيف جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جميع أشكال التهريب، إذ تهيب الجمارك الأردنية بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات عبر الرقم المجاني (105).
