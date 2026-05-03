الأحد 2026-05-03 03:24 م

الجمارك تعثر على مفاجأة مخبأة داخل صهريج مياه - صورة

الجمارك تعثر على مفاجأة مخبأة داخل صهريج مياه
الجمارك تعثر على مفاجأة مخبأة داخل صهريج مياه - صورة
 
الأحد، 03-05-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت دائرة الجمارك الأردنية مستوىً عاليًا من الاحترافية والكفاءة في التعامل مع عدد من القضايا النوعية، حيث تمكنت مديرية مكافحة التهريب، وبالتعاون مع مديرية الاستخبار الجمركي، من ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة، كان أبرزها كمية من المشروبات الكحولية في ضبطين منفصلين، إحداهما كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صهريج مياه أُعدّ لهذه الغاية، بكمية بلغت نحو (4000) لتر.اضافة اعلان


وشملت المضبوطات نحو (60) ألف لتر من مادة الديزل، و(4000) كروز من الدخان، بالإضافة إلى (21) طنًا من التبغ المفروم، إلى جانب كميات من البضائع المقلدة المتنوعة، من بينها (31) ألف قطعة ملابس مختلفة، وغيرها من المواد المهربة.

وفي سياق متصل، تمكن مركز جمرك مطار التخليص من ضبط كمية من المواد المخدرة تمثلت بـ(16) كغم من مادة الماريجوانا، و(250) لترًا من مواد مخدرة سائلة، حيث جرت هذه الضبطيات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية استمرارها في تكثيف جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جميع أشكال التهريب، إذ تهيب الجمارك الأردنية بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات عبر الرقم المجاني (105).


Image1_520263135622622290146.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

أخبار محلية ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

14.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اقتصاد محلي 14.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ب

أخبار محلية الأمن يكشف ما جرى العثور عليه داخل طرد وصل إلى مطار الملكة علياء

ب

أخبار محلية اعلان مهم من القوات المسلحة لكافة منتسبي الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

ا

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الداخلية حول توقيف مشاركين باجتماع في العقبة

أحياء في العاصمة عمان تكتظ بالنفايات

خاص بالوكيل أحياء في العاصمة عمان تكتظ بالنفايات والمسؤولية تائهة بين "الأمانة والرؤية" - صور

صفوة الإسلامي يشارك في فعالية البنك المركزي الأردني لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يشارك في فعالية البنك المركزي الأردني لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي

ل

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة العمليات المشتركة الأسترالية



 
 






الأكثر مشاهدة

 