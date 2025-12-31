الجمارك: تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام

وأضافت الجمارك أن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتلبية متطلبات عمليات التخليص على البضائع وتقصير زمن الإفراج والتخفيف على التجار والمستثمرين من خلال توفير الوقت والجهد وسرعة الاستجابة للعمليات الجمركية.
