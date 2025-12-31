الأربعاء 2025-12-31 12:19 م

الجمارك: تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام

مركز جمرك عمان
الأربعاء، 31-12-2025 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الجمارك الأردنية  أن دوام مركز جمرك عمان سيكون لغاية الساعة العاشرة ليلا يوميا وعلى مدار الأسبوع بما في ذلك ايام العطل الرسمية والجمع، اعتبارًا من  1/ 1/ 2026. اضافة اعلان


وأضافت الجمارك أن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتلبية متطلبات عمليات التخليص على البضائع وتقصير زمن الإفراج والتخفيف على التجار والمستثمرين من خلال توفير الوقت والجهد وسرعة الاستجابة للعمليات الجمركية.
 
 


