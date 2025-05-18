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الجمارك تُكرم عددا من مرتباتها لجهودهم بضبط قضايا نوعية

الجمارك تُكرم عددا من مرتباتها لجهودهم بضبط قضايا نوعية
الجمارك تُكرم عددا من مرتباتها
 
الأحد، 18-05-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   كرّمت دائرة الجمارك الأردنية عددًا من مرتباتها العاملين في المراكز والمديريات الجمركية، وذلك تقديرًا لجهودهم في ضبط عدد من القضايا المميزة والنوعية التي أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني ومنع تهريب مواد محظورة ومخالفة للقوانين.

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واشار مدير عام الجمارك، لواء جمارك احمد العكاليك، الذي أشاد بكفاءة ويقظة الكوادر الجمركية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس الاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبي الدائرة، والتعاون الدائم والمستمر مع الأجهزة الأمنية.


وأكد العكاليك أن مثل هذه النجاحات تُعزّز من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتشكل دافعًا للمزيد من العطاء والانضباط المهني، مضيفًا أن الجمارك الأردنية مستمرة في تطوير أدواتها وكوادرها لتبقى في اعلى مستويات الجاهزية حماية للاقتصاد الوطني.

 
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