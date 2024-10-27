 
الأحد 2024-10-27 02:23 م
 

الجمارك تنشر آلية تنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك الاردنية
الأحد، 27-10-2024 01:12 م

الوكيل الإخباري-   نشرت دائرة الجمارك الاردنية آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2024 المتعلق بالإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية وبدل المصادرات المفروضه بموجب القانون والنفقات الإدارية المترتبة عليها ، وتالياً التفاصيل : 

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