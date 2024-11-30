الجمارك : خطة طوارئ لتسريع التخليص الجمركي على المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري- قال مدير جمرك المنطقة الحرة، العقيد جمارك ركاد العيسى، إنه تم تعزيز كوادر المركز الجمركي وتمديد ساعات العمل الرسمية بهدف تسريع إنجاز معاملات التخليص الجمركي للمركبات الكهربائية المستفيدة من القرار الحكومي الأخير.

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وأوضح العيسى أنه تم حصر عدد المركبات المستفيدة من القرار، والبالغ عددها 8065 مركبة، وتجهيز جميع الإجراءات الجمركية المتعلقة بها.



وأضاف أنه تم وضع خطة طوارئ مشتركة بين جميع مديريات الجمارك المعنية لضمان سير العمل بسلاسة ومتابعة أعداد المركبات اليومية التي تخرج من المنطقة الحرة استعدادًا لتخليصها الجمركي.



وأشار العيسى إلى أن المعاينة الفنية للمركبة لا تتجاوز 10 دقائق، بينما لا يتطلب تقديم البيان الجمركي والتخليص عليه أكثر من 30 دقيقة، مؤكدًا أن ساعات العمل الرسمية تستمر حتى الساعة 8 مساءً.