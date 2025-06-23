الجمارك: ضبط طن معسل بمعمل يستخدم نشارة الخشب في التصنيع

وذكرت الجمارك أن الدوريات العاملة تمكنت من ضبط ومصادرة 1000 كيلوغرام من المعسل المغشوش، حيث تبين بعد الفحص أن المنتج لا يفي بالاشتراطات الصحية والرقابية ويحمل علامات تجارية مزورة، ويُشكل خطراً على الصحة العامة.
وأكدت الجمارك أن هذه الضبوطات تأتي ضمن جهودها المستمرة في مكافحة التهريب والغش التجاري، وحماية المستهلك من المواد الضارة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة تهدد السلامة العامة من خلال الاتصال بالرقم المجاني 105.
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