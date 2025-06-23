الجمارك: ضبط طن معسل بمعمل يستخدم نشارة الخشب في التصنيع

الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر مديرية مكافحة التهريب من ضبط 1000 كيلو معسل بمعمل غير مرخص يقوم بتصنيع المعسل باستخدام مواد أولية غير صالحة للاستهلاك البشري، من بينها نشارة الخشب، وبظروف صحية سيئة جدا.

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وذكرت الجمارك أن الدوريات العاملة تمكنت من ضبط ومصادرة 1000 كيلوغرام من المعسل المغشوش، حيث تبين بعد الفحص أن المنتج لا يفي بالاشتراطات الصحية والرقابية ويحمل علامات تجارية مزورة، ويُشكل خطراً على الصحة العامة.