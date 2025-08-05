الجمارك : ضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية

الوكيل الإخباري- تمكنت مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك الأردنية من ضبط معمل غير مرخّص يقوم بتصنيع أدوية مقلدة لعلاج الأمراض المختلفة، تحمل علامات تجارية عالمية معروفة.

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