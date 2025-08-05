الجمارك : ضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية

وفي التفاصيل، فإن عملية الضبط جاءت بعد متابعة وتحري دقيق لأحد المواقع الإلكترونية التي تروج لهذه المنتجات والتي تبين انها مقلدة، وتشكل خطراً مباشراً وجسيماً على صحة المواطنين.
وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بكافة المحتويات وتحويل المضبوطات الى الجهة صاحبة الاختصاص.
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