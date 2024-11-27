الجمارك: ضبط 11 ألف عبوة سيجارة إلكترونية و"جوس" في شقة

وأضاف في تصريح صحفي، الأربعاء، أن الكوادر ضبطت معامل لتصنيع مادة الـ "جوس"، تقوم بخلط مواد كيماوية وبطرق غير علمية.
وأكد أيضا أنه جرى ضبط 60 ألف عبوة من "جوس" بسعات مختلفة، و10 أطنان من التبغ والمعسل غير صالحة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى نحو 10 آلاف سيجارة إلكترونية.
وبيّن القضاة أنه جرى ضبط معمل بدائي يعمل على خلط مواد كيميائية سامة مع نكهات مختلفة، مشيرًا إلى أن المعامل التي جرى ضبطها لا تراعي الاشتراطات الصحية، حيث تعمل على خلط هذه المواد ، والنكهات بهدف "الربح السريع".
وأكد المدير العام للجمارك، أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهريب مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. لحماية صحة المواطن أولا والاقتصاد ثانيا وتحقيق العدالة في الأسواق مشيرًا إلى أنه لا علاقة بين رفع الضريبة الخاصة على السجائر وازدياد تهريبها، وأن عمليات التهريب ناتجة عن وجود أشخاص يبحثون عن الربح السريع وغير المشروع دون الالتفات إلى آثار ذلك على الوطن والمواطن.
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