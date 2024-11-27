الجمارك: ضبط 11 ألف عبوة سيجارة إلكترونية و"جوس" في شقة

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية جلال القضاة، الأربعاء، إن كوادر الدائرة ممثلة بمديرية مكافحة التهريب ضبطت 11 ألف عبوة بين سيجارة إلكترونية و"جوس" في إحدى الشقق، بعد عمليات مراقبة وجمع معلومات ضمن حملة مستمرة.

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وأضاف في تصريح صحفي، الأربعاء، أن الكوادر ضبطت معامل لتصنيع مادة الـ "جوس"، تقوم بخلط مواد كيماوية وبطرق غير علمية.



وأكد أيضا أنه جرى ضبط 60 ألف عبوة من "جوس" بسعات مختلفة، و10 أطنان من التبغ والمعسل غير صالحة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى نحو 10 آلاف سيجارة إلكترونية.



وبيّن القضاة أنه جرى ضبط معمل بدائي يعمل على خلط مواد كيميائية سامة مع نكهات مختلفة، مشيرًا إلى أن المعامل التي جرى ضبطها لا تراعي الاشتراطات الصحية، حيث تعمل على خلط هذه المواد ، والنكهات بهدف "الربح السريع".