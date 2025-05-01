الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة

08:39 م

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الوكيل الإخباري- صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مديرية جمرك العقبة وحدود الكرامة ومديرية مكافحة التهريب بالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبار ضبطت كمية كبيرة من السجائر المهربة تقدر بحوالي ١٣١٦٢ كروز دخان في ثلاثة قضايا مختلفة. اضافة اعلان







وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي بأن الكوادر الجمركية العاملة في مديرية جمرك العقبة تمكنت من ضبط كمية ١١٧٦٢ كروز دخان مخبأة داخل أثاث بطريقة فنية حيث تم الاشتباه بها وتفتيشها بشكل دقيق ليتم العثور على الكمية المعدة للتهريب داخلها.

وفي القضية الثانية ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبار ١٠٠٠ كروز دخان مهرب، كانت معدة لبيعها في السوق المحلي.

وفي القضية الثالثة ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود الكرامة كمية ٤٠٠ كروز دخان كانت موزعة في سيارتين منفصلتين تم تفتيشهما ليتم العثور على الكمية المذكورة وتم تنظيم الضبوطات اللازمة حسب الأصول.



وتؤكد الجمارك الاردنية على العمل الدؤوب لمحاربة مثل هذه الأساليب في التهريب حفاظا على سلامة المواطنين وحماية الاقتصاد سيما وان مثل هذه المواد المخالفة تكون غير خاضعة للرقابة الصحية، وغير مطابقة للمواصفات الاردنية، فضلا عن أنها لم تستوفى عنها الرسوم المتحققه عليها مما يؤثر بشكل سلبي على العدالة في الأسواق، لذى تهيب دائرة الجمارك الاردنية بالاخوة المواطنين المبادرة بالابلاغ عن أية مخالفات أو معلومات حول عمليات التهريب على رقم الاتصال المجاني ١٠٥ .