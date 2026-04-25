الجمارك: مركز الكرامة يشهد حركة شحن كبيرة ويجري التعامل معها بكفاءة عالية

الجمارك: مركز الكرامة يشهد حركة شحن كبيرة ويجري التعامل معها بكفاءة عالية
السبت، 25-04-2026 12:34 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، إن مركز حدود الكرامة يشهد حركة شحن كبيرة، يتم التعامل معها بكفاءة عالية من خلال كوادر مؤهلة تعمل باحترافية وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأداء.اضافة اعلان


وأضاف العكاليك، خلال اجتماع في غرفة تجارة الأردن لبحث واقع تجارة الترانزيت، أن إجراءات الترانزيت تُعد مفهوما عالميا معتمدا وتخضع لأطر ومعايير دولية تضمن انسيابية حركة البضائع وتعزز كفاءة العمل الجمركي.

وأشار إلى وجود مستوى عالٍ من التنسيق والتعاون مع دول الجوار في تنظيم تجارة الترانزيت، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز التكامل الإقليمي في حركة النقل والتبادل التجاري.

وبيّن أن الجمارك الأردنية منفتحة على جميع الملاحظات والمقترحات من الشركاء، بما يدعم تطوير الإجراءات الجمركية والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، ناقشت غرفة تجارة الأردن واقع تجارة الترانزيت، والفرص والتحديات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على مواكبة التحولات في حركة التجارة العالمية، والاستفادة من موقعه الجغرافي واستقراره الأمني وبنيته التحتية.

كما شددوا على ضرورة تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر، ويعزز دور الأردن في تجارة الترانزيت.

وشارك في اللقاء ممثلون عن دائرة الجمارك الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنظيم قطاع النقل، والهيئة البحرية الأردنية، ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع، ونقابة أصحاب الشاحنات، والنقابة اللوجستية الأردنية، وهيئة مستثمري المناطق الحرة، ونقابة ملاحة الأردن، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إلى جانب ممثلين عن قطاعات تجارية وخدمية.
 
 


الدكتور فيصل الحياري يولم بمناسبة زفاف نجله أنس

مناسبات الدكتور فيصل الحياري يولم بمناسبة زفاف نجله أنس

كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

عربي ودولي كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

بنك الاتحاد

أخبار الشركات بنك الاتحاد يوزّع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين وأسهماً مجانية بنسبة 7.625%

جنوب لبنان

عربي ودولي 4 شهداء بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

قوات أميركية تنفّذ دورية في بحر العرب قرب سفينة شحن إيرانية

عربي ودولي القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال تواصل الحصار البحري الأميركي

رسائل وهمية ترد لهواتفهم

أخبار محلية الامن يحذر الأردنيين من رسائل وهمية ترد لهواتفهم

عاد التضخم: لماذا يميل المتداولون إلى ترقب إصدارات مؤشر أسعار المستهلك القادمة

أسواق ومال عاد التضخم: لماذا يميل المتداولون إلى ترقب إصدارات مؤشر أسعار المستهلك القادمة

ارشيفية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 






