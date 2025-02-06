الجمارك: هذا ما تم ضبطه داخل مركبة خاصة - صورة

وتهيب دائرة الجمارك الأردنية ممثلة بمديرية مكافحة التهريب بالمواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات جمركية أو محاولات تهريب، على الرقم المجاني 105، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها والتي تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والإضرار بالشركات المنتجة نظراً لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون.
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