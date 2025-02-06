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الجمارك: هذا ما تم ضبطه داخل مركبة خاصة - صورة

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أرشيفية
الخميس، 06-02-2025 10:38 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تهريب (700) كروز دخان أثناء عملها ضمن دوريات مكافحة التهريب العاملة في إقليم الشمال، حيث تم ضبط المركبة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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وتهيب دائرة الجمارك الأردنية ممثلة بمديرية مكافحة التهريب بالمواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات جمركية أو محاولات تهريب، على الرقم المجاني 105، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها والتي تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والإضرار بالشركات المنتجة نظراً لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون.

 


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