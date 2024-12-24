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الجمارك: هذا ما تم ضبطه داخل مركبة خاصة - صور

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 11:25 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت دوريات مكافحة التهريب من خلال عمليات البحث  233 كف حشيش مخدر في مركبة خاصة تعود لأحد الأشخاص.

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وقالت الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى تنظيم الضبط بالكمية المضبوطة وحسب الأصول وتم تسليمها لإدارة مكافحة المخدرات تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني.
 
وفي هذا الصدد أكد الناطق الإعلامي أنه وبتوجيهات من المدير العام بالوكالة بأن كوادر دائرة الجمارك الأردنية تعمل في كافة المراكز الجمركية ومديرياتها وعلى مدار الساعة جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وفي جهد تنسيقي وعلى أعلى المستويات في محاربة هذه الآفة المدمرة وغيرها من المواد التي تشكل خطراً على المجتمع ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحتهم او الاقتصاد الوطني على حد سواء.

 


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