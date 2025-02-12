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الجمارك ومجموعة موانئ ابو ظبي توقعان مذكرة تفاهم لإدارة خدمات وتشغيل مركز جمرك الماضونة)

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك الاردنية
الأربعاء، 12-02-2025 06:29 م
الوكيل الإخباري-   وقعت دائرة الجمارك الاردنية اليوم في مبنى الدائرة، مذكرة تفاهم لإدارة خدمات وتشغيل مركز جمرك عمان الجديد (الماضونة) ومجموعة موانئ ابو ظبي، حيث وقع الاتفاقية لواء جمارك احمد العكاليك مدير عام الجمارك الاردنية وممثل مجموعة موانئ ابو ظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي. اضافة اعلان


وقال لواء جمارك احمد العكاليك إن ان التعاون مع مجموعة موانئ ابو ظبي جاء بناءً على قرار الاحالة الصادر من دائرة الجمارك الاردنية والذي يهدف الى تسهيل الاجراءات بما يوفر الوقت والجهد ويحسن بيئة الاستثمار من خلال ما سيقوم به المشغل من عمليات تطويرية مساندة للعمل الجمركي في المركز، بحسب العطاء المذكور. 

واكد العكاليك حرص دائرة الجمارك الاردنية على العمل مع المشغل (مجموعة موانئ ابو ظبي) لخدمة التجار والمستثمرين في المركز، وتذليل كافة العقبات التي تعترض العمليات اللوجستية لخدمة الاقتصاد الوطني.
 
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