الجمارك ومجموعة موانئ ابو ظبي توقعان مذكرة تفاهم لإدارة خدمات وتشغيل مركز جمرك الماضونة)

وقال لواء جمارك احمد العكاليك إن ان التعاون مع مجموعة موانئ ابو ظبي جاء بناءً على قرار الاحالة الصادر من دائرة الجمارك الاردنية والذي يهدف الى تسهيل الاجراءات بما يوفر الوقت والجهد ويحسن بيئة الاستثمار من خلال ما سيقوم به المشغل من عمليات تطويرية مساندة للعمل الجمركي في المركز، بحسب العطاء المذكور.
واكد العكاليك حرص دائرة الجمارك الاردنية على العمل مع المشغل (مجموعة موانئ ابو ظبي) لخدمة التجار والمستثمرين في المركز، وتذليل كافة العقبات التي تعترض العمليات اللوجستية لخدمة الاقتصاد الوطني.
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