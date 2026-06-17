الجماهير الأردنية تشيد بأداء المنتخب الوطني في كأس العالم

الوكيل الإخباري- شهدت مواقع العرض والتجمعات الجماهيرية التي نظمتها وزارة الشباب، عقب انتهاء المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني أمام منتخب النمسا في نهائيات كأس العالم 2026، أجواء من الفخر والاعتزاز بما قدمه "النشامى" في أول ظهور لهم بالمونديال، وسط إشادة جماهيرية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون والروح التي تحلوا بها خلال اللقاء.

اضافة اعلان



وأكدوا أن المنتخب الوطني نجح في تقديم صورة إيجابية عن الكرة الأردنية، وأن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة الأردنية.



وقال المهندس فؤاد الخالدي، إن المنتخب الوطني ظهر بصورة منظمة خلال مواجهة المنتخب النمساوي، مشيرا إلى أن اللاعبين تعاملوا مع المباراة بتركيز وانضباط واضحين، وقدموا مستوى يعكس التطور الفني الذي وصلت إليه الكرة الأردنية، وأن الأداء داخل أرض الملعب كان محل تقدير من الجماهير.



بدوره، أكد الأستاذ علي الشمايلة، الذي تابع المباراة برفقة أفراد عائلته، أن الأجواء الجماهيرية عكست حجم الاهتمام الشعبي بالمنتخب الوطني، لافتا إلى أن مشاهدة "النشامى" في كأس العالم شكلت لحظة مميزة لكل أسرة أردنية، وأن الدعم سيبقى مستمرا خلال المواجهات المقبلة.



من جهته، قال المتقاعد عبدالله المجالي، إن وجود المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم يمثل إنجازا وطنيا يضاف إلى سجل الرياضة الأردنية، مبينا أن اللاعبين حملوا مسؤولية تمثيل الوطن بكل جدية، ونجحوا في إظهار صورة تليق بمكانة الأردن.



وأشار الطالب الجامعي محمد صياح، إلى أن المشاركة في المونديال تمنح الجيل الشاب دافعا كبيرا لمتابعة كرة القدم والطموح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدا أن ظهور المنتخب في هذا المحفل العالمي يثبت أن العمل والاجتهاد قادران على الوصول إلى أعلى المستويات.



وفي السياق ذاته، أوضح الطالب الجامعي شاهر العموش، أن ما قدمه المنتخب الوطني أمام النمسا يعكس وجود شخصية قوية للفريق وقدرة على المنافسة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التركيز والاستفادة من هذه التجربة العالمية لتعزيز حضور الكرة الأردنية.



وأكدت ربة المنزل عائشة الصالحي، أن متابعة المنتخب في كأس العالم أدخلت مشاعر الفخر والفرحة إلى قلوب الأردنيين، مشيدة بحماس اللاعبين وإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم، ومؤكدة أن الجماهير ستواصل مساندتهم والوقوف خلفهم في المباريات القادمة.



من جانبه، قال المهندس وسيم حداد، مدير شركة هندسية، إن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قدمت صورة مشرقة عن الأردن أمام العالم، لافتا إلى أن الحضور في هذا المحفل العالمي يعكس التطور الذي تشهده الرياضة الأردنية، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في المواهب والمنتخبات الوطنية.