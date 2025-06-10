الثلاثاء 2025-06-10 11:38 م
 

الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم

الجماهير الأردنية
الجماهير الأردنية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري- عبرت الجماهير الأردنية من خارج الملعب عن غضبها بسبب عدم قدرتها للدخول إلى الملعب لمشاهدة مباراة  المنتخب الوطني لكرة القدم، ونظيره العراقي ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اضافة اعلان


وقالت الجماهير انها اشترت التذاكر المخصصة للمباراة من الموقع الرسمي التابع إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولم تستطع الدخول إلى الملعب.

واشتكت من سوء تنظيم الاتحاد  وتغيبه عن ضبط الدخول إلى الملعب ، مبينة ان بعض الجماهير التي لا تمتلك تذكرة دخول استطاعت حضور المباراة من داخل الملعب.

وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ22 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.

 


 
gnews

أحدث الأخبار

ااا

فن ومشاهير نادين الراسي تكشف موعد خطبتها (فيديو)

اشتباكات بين ضباط شرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات عقب عمليات الهجرة الفيدرالية في لوس أنجلوس

عربي ودولي سلطات كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس

غا

منوعات فرق إنقاذ أسترالية تبحث عن حوت أحدب.. ما القصة؟ (فيديو)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو بمعارضته مهاجمة إيران للسماح بمواصلة المحادثات

الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم

ىىىتتت

طب وصحة هل تحمي الزبدة من السكري وأمراض القلب؟

الجماهير الأردنية

أخبار محلية الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم

تالاتتلا

المرأة والجمال خبراء تجميل: ماسكات طبيعية فعالة لتنقية البشرة وتعزيز نضارتها



 
 





الأكثر مشاهدة