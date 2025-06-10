الوكيل الإخباري- عبرت الجماهير الأردنية من خارج الملعب عن غضبها بسبب عدم قدرتها للدخول إلى الملعب لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، ونظيره العراقي ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقالت الجماهير انها اشترت التذاكر المخصصة للمباراة من الموقع الرسمي التابع إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولم تستطع الدخول إلى الملعب.
واشتكت من سوء تنظيم الاتحاد وتغيبه عن ضبط الدخول إلى الملعب ، مبينة ان بعض الجماهير التي لا تمتلك تذكرة دخول استطاعت حضور المباراة من داخل الملعب.
وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ22 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.
الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم#الاردن_العراق #النشامى #جابوها_النشامى #سوشال_الوكيل #ملاعب #الأبطال_في_المونديال pic.twitter.com/dJ3Z1XWHp0— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 10, 2025
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