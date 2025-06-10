الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم

الوكيل الإخباري- عبرت الجماهير الأردنية من خارج الملعب عن غضبها بسبب عدم قدرتها للدخول إلى الملعب لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، ونظيره العراقي ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اضافة اعلان



وقالت الجماهير انها اشترت التذاكر المخصصة للمباراة من الموقع الرسمي التابع إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولم تستطع الدخول إلى الملعب.



واشتكت من سوء تنظيم الاتحاد وتغيبه عن ضبط الدخول إلى الملعب ، مبينة ان بعض الجماهير التي لا تمتلك تذكرة دخول استطاعت حضور المباراة من داخل الملعب.



وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ22 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.