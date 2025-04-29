الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية تعقد مؤتمرها الدولي الرابع عشر في عمان

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور الشريف محمد فواز خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة تفاعلية متخصصة تتيح للمختصين في طب الأمراض الجلدية تبادل الخبرات ومناقشة آخر التطورات والابتكارات العلمية.
وأشار إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 600 طبيب ومختص من داخل الأردن وخارجه، إلى جانب مساهمة أكثر من 40 شركة محلية ودولية في المعرض الطبي المقام على هامش المؤتمر الذي يضم أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة الطبية والمواد العلاجية في مجال الأمراض الجلدية والإجراءات التجميلية غير الجراحية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فراس القرقز، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن أكثر من 80 محاضرة علمية متخصصة و 23 ورشة عمل تغطي أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الجلدية والتجميل والليزر.
وأضاف، إن برنامج المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع شركة المستشار لتنظيم المؤتمرات يتضمن جلسات علمية موسعة وعروضا تفاعلية، لتوفير تجربة علمية وتطبيقية متميزة للمشاركين.
بدوره، قال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور أيمن القعقاع، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي متقدم في الطب والتعليم الطبي ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي مع كبار المختصين في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم اعتماد المؤتمر بساعات تطوير مهني مستمر (CPD) من قبل المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات.
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