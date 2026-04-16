الجمعية الأردنية للتصوير: يوم العلم مناسبة لترسيخ الانتماء وتوثيق ذاكرة الوطن

الوكيل الإخباري- أكدت الجمعية الأردنية للتصوير، بمناسبة يوم العلم الأردني، أن العلم يمثل رمزًا للسيادة والهوية الوطنية، وتجسيدًا لتاريخ الدولة الأردنية ومسيرتها الممتدة بالعطاء والإنجاز.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، إن الاحتفاء بيوم العلم لا يقتصر على رفع الراية فوق الساريات، بل يعكس معاني الانتماء والولاء، ويجسد ارتباط الأردنيين بوطنهم وقيادتهم الهاشمية.