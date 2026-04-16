الجمعية الأردنية للتصوير: يوم العلم مناسبة لترسيخ الانتماء وتوثيق ذاكرة الوطن

الخميس، 16-04-2026 09:12 م

الوكيل الإخباري-    أكدت الجمعية الأردنية للتصوير، بمناسبة يوم العلم الأردني، أن العلم يمثل رمزًا للسيادة والهوية الوطنية، وتجسيدًا لتاريخ الدولة الأردنية ومسيرتها الممتدة بالعطاء والإنجاز.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، إن الاحتفاء بيوم العلم لا يقتصر على رفع الراية فوق الساريات، بل يعكس معاني الانتماء والولاء، ويجسد ارتباط الأردنيين بوطنهم وقيادتهم الهاشمية.


وأضافت، أن العلم الأردني ليس مجرد ألوان متجاورة، بل عنوان لحكاية وطن سطّرها الأردنيون عبر عقود من العمل والتضحية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكل فرصة متجددة لترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، وترجمة الاعتزاز بالوطن سلوكًا وممارسة في الحياة اليومية.

 
 


