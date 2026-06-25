الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تطلق مرصداً وطنياً للرصد والتحليل

الوكيل الإخباري- أطلقت الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، مرصداً متخصصاً لرصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بظاهرة المخدرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

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ويأتي إطلاق "مرصد" في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة آفة المخدرات، من خلال رصد وتحليل المؤشرات والبيانات المرتبطة بهذه الظاهرة، والاستفادة من المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في توفير قاعدة معرفية علمية تدعم صناع القرار والباحثين والإعلاميين.



وأكدت الجمعية، أن المرصد يعتمد منهجية علمية محايدة تقوم على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها من مصادرها الموثوقة، مع الالتزام بمعايير المهنية والشفافية والموضوعية، مشيرة إلى أنه لن يكون جهة لإنتاج أو اعتماد الإحصاءات الرسمية.