الجمعية العلمية الملكية تختتم دورة "الصرف الزراعي والجوفي"

واستهدفت الدورة تعزيز قدرات المشاركين في استخدام أحدث الممارسات والتقنيات في تصميم وإدارة شبكات الصرف الزراعي والجوفي، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي.
وأكد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أن الدورة تنسجم مع توجهات السلطة الرامية إلى إدراج الصرف الزراعي ضمن المشاريع ذات الأولوية خلال السنوات المقبلة، نظراً لأهميته في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.
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