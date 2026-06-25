الجمعية العلمية الملكية تختتم دورة "الصرف الزراعي والجوفي"

الوكيل الإخباري- اختتمت الجمعية العلمية الملكية، دورة تدريبية متخصصة في مجال الصرف الزراعي والجوفي، بهدف رفع كفاءة استخدام مياه الري، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على خصوبة التربة في الأردن.

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واستهدفت الدورة تعزيز قدرات المشاركين في استخدام أحدث الممارسات والتقنيات في تصميم وإدارة شبكات الصرف الزراعي والجوفي، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي.