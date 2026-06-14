الجمعية الفلكية: الأحد المقبل بداية الصيف فلكيا

وأوضح السكجي أن لحظة الانقلاب الصيفي ستحدث عند الساعة 11:23 صباحا بتوقيت الأردن، عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء، وتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.
وأضاف أن يوم الانقلاب الصيفي يسجل أطول فترة نهارية في الأردن خلال العام، إذ تبلغ مدة النهار نحو 14 ساعة و14 دقيقة، مقابل أقصر ليل سنوي، مبينا أن ساعات النهار تبدأ بالتراجع تدريجيا بعد هذا التاريخ حتى موعد الاعتدال الخريفي.
وأشار إلى أن فصل الصيف فلكيا سيستمر هذا العام قرابة 93 يوما و15 ساعة و40 دقيقة، لينتهي مع حدوث الاعتدال الخريفي فجر يوم الأربعاء 23 أيلول المقبل.
وبين أن الانقلاب الصيفي يحدث نتيجة ميل محور دوران الأرض بنحو 2
ولفت النظر إلى أن مصطلح "الانقلاب" يعود إلى الأصل اللاتيني لكلمة "Solstice" التي تعني "ثبات الشمس"، في إشارة إلى تباطؤ الحركة الظاهرية للشمس شمالا قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي نحو الجنوب خلال الأشهر اللاحقة.
وأشار إلى أن الراصدين يلاحظون خلال هذه الفترة أن مسار الشمس اليومي يصبح أكثر تقوسا، كما تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى الشمال الغربي، مما يمنح أطول فترة إضاءة طبيعية خلال السنة.
وأضاف أن الانقلاب الصيفي يعد حدثا مهما في التراث الإنساني، إذ ارتبط منذ آلاف السنين بالمواسم الزراعية والاحتفالات التقليدية لدى العديد من الشعوب، كما استخدم في تصميم عدد من المعالم الأثرية والفلكية المرتبطة بمواقع شروق الشمس وغروبها.
وبين السكجي أن سماء الأردن خلال ليالي الصيف تزدان بعدد من الأجرام اللامعة والتشكيلات النجمية البارزة، وفي مقدمتها "مثلث الصيف"، إضافة إلى عدد من النجوم والكوكبات الصيفية المميزة.
وأكد أن الجمعية الفلكية الأردنية تواصل سنويا تنفيذ عمليات رصد وقياسات فلكية خاصة بيوم الانقلاب الصيفي من مواقع مختلفة داخل المملكة، تشمل توثيق أوقات الشروق والغروب وقياس طول النهار والزوايا الفلكية لأغراض علمية وتوثيقية.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل حسان والرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية يؤكدان متانة الشراكة بتنفيذ مشاريع استراتيجية
-
مؤسسة الضمان تخفّض فائدة تقسيط مديونية المنشآت لتبدأ من (2%) ضمن حزمة تسهيلات جديدة
-
مدير الأمن العام يرعى افتتاح المبنى الجديد لمركز السلم المجتمعي التابع للامن الوقائي
-
الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30
-
البكار يعلن تفاصيل إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة
-
السير تكشف عن سبب الأزمة الخانقة بالقرب من نفق الداخلية
-
السعيد: استاد الحسين الدولي يدعم طموحات الأردن في استضافة البطولات العالمية
-
العيسوي يعزي عشيرة الخضير