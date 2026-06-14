الجمعية الفلكية: الأحد المقبل بداية الصيف فلكيا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن المملكة ستشهد صباح الأحد المقبل الموافق 21 حزيران 2026، الانقلاب الصيفي الذي يمثل البداية الفلكية الرسمية لفصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

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وأوضح السكجي أن لحظة الانقلاب الصيفي ستحدث عند الساعة 11:23 صباحا بتوقيت الأردن، عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء، وتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.



وأضاف أن يوم الانقلاب الصيفي يسجل أطول فترة نهارية في الأردن خلال العام، إذ تبلغ مدة النهار نحو 14 ساعة و14 دقيقة، مقابل أقصر ليل سنوي، مبينا أن ساعات النهار تبدأ بالتراجع تدريجيا بعد هذا التاريخ حتى موعد الاعتدال الخريفي.



وأشار إلى أن فصل الصيف فلكيا سيستمر هذا العام قرابة 93 يوما و15 ساعة و40 دقيقة، لينتهي مع حدوث الاعتدال الخريفي فجر يوم الأربعاء 23 أيلول المقبل.



وبين أن الانقلاب الصيفي يحدث نتيجة ميل محور دوران الأرض بنحو 2 3.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس، وليس بسبب تغير المسافة بين الأرض والشمس، لافتا إلى أن الأرض تكون خلال هذه الفترة أبعد نسبيا عن الشمس مقارنة ببعض أشهر الشتاء.

وأكد السكجي أن هذا اليوم يشهد كذلك أقصر ظل للأجسام وقت الظهيرة نتيجة وصول الشمس إلى أعلى ارتفاع ظاهري لها في السماء، وذلك عند نحو الساعة 12:38 ظهرا بالتوقيت المحلي.



ولفت النظر إلى أن مصطلح "الانقلاب" يعود إلى الأصل اللاتيني لكلمة "Solstice" التي تعني "ثبات الشمس"، في إشارة إلى تباطؤ الحركة الظاهرية للشمس شمالا قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي نحو الجنوب خلال الأشهر اللاحقة.



وأشار إلى أن الراصدين يلاحظون خلال هذه الفترة أن مسار الشمس اليومي يصبح أكثر تقوسا، كما تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى الشمال الغربي، مما يمنح أطول فترة إضاءة طبيعية خلال السنة.



وأضاف أن الانقلاب الصيفي يعد حدثا مهما في التراث الإنساني، إذ ارتبط منذ آلاف السنين بالمواسم الزراعية والاحتفالات التقليدية لدى العديد من الشعوب، كما استخدم في تصميم عدد من المعالم الأثرية والفلكية المرتبطة بمواقع شروق الشمس وغروبها.



وبين السكجي أن سماء الأردن خلال ليالي الصيف تزدان بعدد من الأجرام اللامعة والتشكيلات النجمية البارزة، وفي مقدمتها "مثلث الصيف"، إضافة إلى عدد من النجوم والكوكبات الصيفية المميزة.