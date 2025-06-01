الجمعية الفلكية الأردنية توضح أثر النشاط الشمسي على الاتصالات والملاحة

وأشار السكجي إلى أن التوقعات الفلكية بينت أن هذه البقعة النشطة قد تتسبب في حدوث عاصفة جيومغناطيسية قوية من المستوى الثالث (G3) أو حتى الرابع (G4)، وذلك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويُتوقع أن تبدأ هذه العاصفة يوم الأحد أو الاثنين، الموافق 1 و2 حزيران.
وأوضح أن مثل هذه العواصف قد تؤثر على الاتصالات اللاسلكية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، وربما تظهر الشفق القطبي في مناطق غير معتادة.
السكجي، بين أن الجمعية الفلكية الأردنية رصدت وصورت النشاط الشمسي والبقع الشمسية النشطة.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج
-
أمين عمان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك
-
أمين عمّان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك
-
وزير الأوقاف يشارك في ندوة الحج بمدينة جدة
-
توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني
-
رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل
-
الاقتصاد الرقمي تختتم ورش عمل لإعداد استراتيجية وطنية للابتكار في 4 قطاعات
-
توضيح هام من الضمان بشأن الرواتب