الجمعية الفلكية الأردنية توضح أثر النشاط الشمسي على الاتصالات والملاحة

الوكيل الإخباري- يشهد النشاط الشمسي "تصاعدًا ملحوظًا" في الآونة الأخيرة، وبشكل خاص من البقعة الشمسية النشطة (AR4100)، التي تعتبر حاليًا من أبرز وأقوى البقع الشمسية خلال الدورة الشمسية الخامسة والعشرين، وربما الأهم حاليا، وفق ما أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي .

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وأشار السكجي إلى أن التوقعات الفلكية بينت أن هذه البقعة النشطة قد تتسبب في حدوث عاصفة جيومغناطيسية قوية من المستوى الثالث (G3) أو حتى الرابع (G4)، وذلك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويُتوقع أن تبدأ هذه العاصفة يوم الأحد أو الاثنين، الموافق 1 و2 حزيران.



وأوضح أن مثل هذه العواصف قد تؤثر على الاتصالات اللاسلكية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، وربما تظهر الشفق القطبي في مناطق غير معتادة.