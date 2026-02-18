الخميس 2026-02-19 12:22 ص

الجمعية الفلكية الأردنية: صيام الخميس موافق للمعايير الشرعية والفلكية

هلال الأول من رمضان، 8 شباط 2026.
الأربعاء، 18-02-2026 10:57 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في عمّان، مساء الأربعاء، فعالية لتصوير هلال شهر رمضان باستخدام تلسكوبات فلكية وكاميرات احترافية عالية الحساسية، حيث جرى توثيق الهلال بصوره الأصلية الكاملة، مرفقةً ببيانات الرصد الدقيقة من حيث التوقيت والموقع الجغرافي وخصائص العدسات وإعدادات التصوير، وفق الجمعية الفلكية الأردنية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن الصور أظهرت بوضوح أن هلال رمضان – رغم أن عمره الفلكي تجاوز 24 ساعة – ما زال "نحيلا رقيقا"، الأمر الذي يتوافق تماما مع الحسابات الفلكية المسبقة.


وأوضح السكجي أن "العبرة الفلكية لا تُقاس بالعمر الزمني للهلال فقط، بل بمعايير الرؤية الفعلية مثل الاستطالة الزاوية، والارتفاع عن الأفق، وفترة المكث بعد غروب الشمس، ونسبة الإضاءة".


والفعالية، التي أُقيمت في جامعة عمّان العربية، تمثل نموذجا عمليا للتكامل بين الرؤية الشرعية والمنهج العلمي، حيث استندت دائرة الإفتاء إلى المعطيات الفلكية الدقيقة في تحديد إمكانية الرؤية، بينما تولّت الفرق الفلكية مهمة التوثيق والرصد الميداني، وفق السكجي.


وأكد السكجي أن تصوير الهلال وخصائصه يشكّلان دليلا علميا دامغا على صحة دخول شهر رمضان، ويؤكدان أن بدء الصيام الخميس هو صيام صحيح موافق للمعايير الشرعية والفلكية معا، "بعيدا عن الاجتهادات غير الموثقة أو الانطباعات البصرية المجردة".

 
 


