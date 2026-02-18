الجمعية الفلكية الأردنية: صيام الخميس موافق للمعايير الشرعية والفلكية

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن الصور أظهرت بوضوح أن هلال رمضان – رغم أن عمره الفلكي تجاوز 24 ساعة – ما زال "نحيلا رقيقا"، الأمر الذي يتوافق تماما مع الحسابات الفلكية المسبقة.
وأوضح السكجي أن "العبرة الفلكية لا تُقاس بالعمر الزمني للهلال فقط، بل بمعايير الرؤية الفعلية مثل الاستطالة الزاوية، والارتفاع عن الأفق، وفترة المكث بعد غروب الشمس، ونسبة الإضاءة".
والفعالية، التي أُقيمت في جامعة عمّان العربية، تمثل نموذجا عمليا للتكامل بين الرؤية الشرعية والمنهج العلمي، حيث استندت دائرة الإفتاء إلى المعطيات الفلكية الدقيقة في تحديد إمكانية الرؤية، بينما تولّت الفرق الفلكية مهمة التوثيق والرصد الميداني، وفق السكجي.
وأكد السكجي أن تصوير الهلال وخصائصه يشكّلان دليلا علميا دامغا على صحة دخول شهر رمضان، ويؤكدان أن بدء الصيام الخميس هو صيام صحيح موافق للمعايير الشرعية والفلكية معا، "بعيدا عن الاجتهادات غير الموثقة أو الانطباعات البصرية المجردة".
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء: إغلاق 6 ملاحم
-
"التربية" تبحث وسفارة أذربيجان التعاون في مجال التعليم
-
سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية للقطاعات الاقتصادية والعقارية
-
الصفدي يمثل الأردن في اجتماع مجلس السلام الخميس
-
مستشفى الأميرة بسمة يجري اول قسطرة طرفية
-
الرئيس الألماني يختتم زيارته للأردن
-
ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية
-
الضمان : تعديلات مقترحة لضمان استدامة نظام التقاعد وحماية حقوق الأجيال المقبلة