الجوازات تواصل عملها بمكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب استمرار الدائرة تقديم خدماتها المتعلقة بتجديد جوازات السفر خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد في مكتب الخدمة المستعجلة ومكتب مطار الملكة علياء الدولي.

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وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مكتب الخدمة المستعجلة الكائن في مقر الدائرة الرئيس/ طبربور سيواصل تقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد، وسيكون الدوام في المكتب من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.



وأضافت الدائرة، أن مكتب جوازات المطار (ضمن مركز الحكومي الشامل) سيواصل عمله بتقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطله العيد المقررة وعلى مدار الساعة.