الجوازات تواصل عملها بمكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال عطلة العيد

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مكتب الخدمة المستعجلة الكائن في مقر الدائرة الرئيس/ طبربور سيواصل تقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد، وسيكون الدوام في المكتب من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وأضافت الدائرة، أن مكتب جوازات المطار (ضمن مركز الحكومي الشامل) سيواصل عمله بتقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطله العيد المقررة وعلى مدار الساعة.
وأشارت الدائرة، أن هذا الإجراء جاء لغايات التسهيل على المواطنين وانجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.
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