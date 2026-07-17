الجيش: أسقطنا 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم.
وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.
ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
-
مصر تؤكد موقفها الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
-
الأمير فيصل بن الحسين يفتتح البطولة الآسيوية للجودو ويتوج اللاعب أشرف الزيدانيين ببرونزية تاريخية للأردن
-
مهرجان صيف عمّان يواصل فعالياته في حدائق الحسين
-
الأردن يشارك باجتماعات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب
-
الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي
-
وزير الخارجية: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن
-
الضمان الاجتماعي تطلق من الميدان خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب"