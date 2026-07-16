الجيش: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نُفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، صوناً لسيادة المملكة وحمايةً لأجوائها وضماناً لسلامة المواطنين.
وبين المصدر العسكري أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكداً أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.
ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.
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