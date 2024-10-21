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الجيش: استثناء وحيد الوالدين وغير القادر صحيا من أداء خدمة العلم

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 21-10-2024 09:51 ص

الوكيل الإخباري - قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري إن لدى قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية استثناءات وظروف توجب التأجيل.

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وقال الحياري إن هذه الاستثناءات تنحصر في أن يكون المكلف وحيد الوالدين أو غير قادر صحيا على أداء الخدمة، بموجب تقارير يحصل عليها من مديرية الخدمات الملكية.

 

وأضاف أن الغاية من خدمة العلم إيجاد شباب منضبط ومرتبط بأرضه، والقوات المسلحة تفضل التوسع في هذه الغايات، مبينا أن خدمة العلم إلزامية يجري تنظيمها بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

 

وأشار الحياري إلى أن قانون خدمة العلم ينص على أن كل أردني ذكر أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الـ 40 عاما؛ هو مكلف بالخدمة لمدة تتراوح من سنة أو سنتين، أو حسب ما تراه القيادة العامة في واحدة من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

 

وأوضح أن بعد ذلك ينتقل المكلف تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية الرديف الأساسي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة العاملة، وتكون مدة الاحتياط خمس سنوات لا يشترط فيها الخدمة الفعلية، وبعد إتمام هذه المدة ينتقل تلقائيا ليصبح جزءا من الجيش الشعبي.

 
gnews

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