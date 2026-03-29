الأحد 2026-03-29 03:48 م

الجيش: استهداف أراضي المملكة بصاروخ ومسيّرتين خلال الساعات الماضية

الوكيل الإخباري-  أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الأحد، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بصاروخ ومسيّرتين خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان


وأكّدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأنّ سلاح الجو الملكي اعترض الصاروخ والمسيّرتين.

من جانبه، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 26 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية طالت 3 مركبات.

وجدّد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشددا على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسميّة وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.
 
 


