الجيش: اعتراض معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت المملكة خلال أسبوع

وأضاف أن القوات المسلحة قامت بتشغيل المنظومات الدفاعية للتصدي للصواريخ، إلى جانب تفعيل اتفاقيات مع عدد من الجيوش الصديقة.
وبيّن أنه على الرغم من إبلاغ الأردن لجميع الأطراف بأنه لن يكون ساحة حرب لأي جهة، إلا أنه تعرّض للاستهداف من قبل إيران.
وأوضح أن إيران استهدفت الأردن خلال أسبوع بـ109 صواريخ وطائرات مسيّرة، منها 60 صاروخاً و59 مسيّرة، كانت موجهة لضرب أهداف داخل الأردن وليست عابرة.
وأشار إلى أن المنظومة الدفاعية تمكنت من اعتراض 108 صواريخ، فيما لم يتم اعتراض 11 صاروخاً.
ولفت إلى أن الصواريخ والطائرات المسيّرة كانت تستهدف مناطق ومباني حيوية داخل الأردن.
كما أكد أن القوات المسلحة رصدت إعلان إحدى الفصائل في دولة مجاورة ادعاء أن الأردن كان منطلقاً لاستهداف مواقع داخل تلك الدولة، مشدداً على أنه تم نفي هذه الادعاءات، وأن القوات المسلحة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد.
