الجيش: اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها.

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وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها، حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي، وضمانا لسلامة المواطنين.