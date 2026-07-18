السبت 2026-07-18 11:21 ص

الجيش: اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
السبت، 18-07-2026 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها.

اضافة اعلان


وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها، حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي، وضمانا لسلامة المواطنين.

 

وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيَّات السبت 18-7-2026

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع اسعار الذهب في الاردن

مضيق هرمز

عربي ودولي طهران تعلن انفجار ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز وواشنطن تنفي

التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

عربي ودولي الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسبا لخطر محتمل

الكويت

عربي ودولي الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة أغلب الرحلات بعد تعليق عمليات المطار

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية عمان تحتضن المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية %48 من زيارات المواقع السياحية كانت لأردنيين خلال النصف الأول من 2026

علم الكويت.

عربي ودولي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 