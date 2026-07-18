الجيش: اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها، حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي، وضمانا لسلامة المواطنين.
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