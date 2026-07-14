الثلاثاء 2026-07-14 10:06 ص

الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الثلاثاء، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

اضافة اعلان


وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نُفّذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.


وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.


وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات، للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي.


وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.


ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم البحرين في المنامة

عربي ودولي إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

أخبار محلية طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين

شعار برنامج أردننا جنة

أخبار محلية 135 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 3 أشهر من انطلاقه

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الجامعات الأردنية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي يعلن عن تسهيلات مالية لمساندة القطاع السياحي

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالمياً

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الرابع لعام 2026، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار

نقابة المهندسين

أخبار محلية "دراسات المهندسين" توصي بإعداد استراتيجية وطنية للسكك الحديدية



 
 






الأكثر مشاهدة

 