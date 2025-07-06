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الجيش الأردني في مهمة دعم وإغاثة للأشقاء في سوريا

الجيش الأردني في مهمة دعم وإغاثة للأشقاء في سوريا
الجيش الأردني في مهمة دعم وإغاثة للأشقاء في سوريا
 
الأحد، 06-07-2025 12:25 م
الوكيل الإخباري-   بتوجيهات ملكية سامية، شاركت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، في جهود إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق السورية، نتيجة انفجار مخلفات الحرب وارتفاع درجات الحرارة، ما أدّى إلى اتساع رقعة النيران في الغابات والسهول والمناطق السكنية هناك.اضافة اعلان


وأرسلت القوات المسلحة طائرتين من نوع "بلاك هوك" تابعتين لسلاح الجو الملكي، مزوّدتين بطواقم متخصصة ومعدات فنية متقدمة، للمساهمة في السيطرة على بؤر النيران والحد من انتشارها، حمايةً للأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية، وحرصها الدائم على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث الطبيعية، بما يعكس قيم التضامن والتكافل التي تنتهجها المملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبها، أعربت الحكومة السورية عن شكرها وتقديرها للأردن على هذه الاستجابة السريعة، مشيدةً بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف الظروف والمواقف.

يُذكر أن القوات المسلحة الأردنية تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الحرائق ومكافحتها، إذ تمتلك الأدوات والكوادر اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث، كما شاركت في عمليات إطفاء محلية ودولية، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية في تقديم يد العون والإغاثة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة.
 
 
gnews

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