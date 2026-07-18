الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وفقدان آخر في الأردن خلال عملية عسكرية

وأضاف الجيش الأميركي أن جنديا أميركيا آخر فُقد خلال العملية.
وبين الجيش الأميركي أنه تم إجلاء 4 من أفراد الخدمة الأميركية طبيا إلى مستشفيات أردنية.
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