السبت 2026-07-18 10:26 م

الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وفقدان آخر في الأردن خلال عملية عسكرية

الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وفقدان آخر في الأردن خلال عملية عسكرية
الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وفقدان آخر في الأردن خلال عملية عسكرية
 
السبت، 18-07-2026 08:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي، السبت، مقتل جنديين أميركيين خلال عملية عسكرية في الأردن، أمس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".اضافة اعلان


وأضاف الجيش الأميركي أن جنديا أميركيا آخر فُقد خلال العملية.

وبين الجيش الأميركي أنه تم إجلاء 4 من أفراد الخدمة الأميركية طبيا إلى مستشفيات أردنية.
 
 


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