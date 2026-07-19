الأحد 2026-07-19 03:58 ص

الجيش الأميركي يستهدف مواقع في إيران ردا على هجمات ضد قواته

ل
أرشيفية
 
الأحد، 19-07-2026 02:07 ص

الوكيل الإخباري- شنّ الجيش الأميركي غارات جوية جديدة ضد أهداف في إيران، بهدف "زيادة تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز"، وفق ما أعلنته القيادة الأميركية.

اضافة اعلان


وقالت القيادة الأميركية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الضربات جاءت رداً على هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني واستهدفت أفراداً من القوات الأميركية.


من جهتها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن الجيش الأميركي شن هجمات قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.


وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي في وقت سابق مقتل جنديين أميركيين خلال عملية عسكرية في الأردن، أمس الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".


وأضاف الجيش الأميركي أن جندياً أميركياً آخر فُقد خلال العملية، فيما لم تُكشف مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الجيش الأميركي يستهدف مواقع في إيران ردا على هجمات ضد قواته

10 أهداف في مباراة .. إنجلترا تكتسح فرنسا وتحرز المركز الثالث ومبابي يكتب التاريخ

كأس العالم 10 أهداف في مباراة .. إنجلترا تكتسح فرنسا وتحرز المركز الثالث ومبابي يكتب التاريخ

امرأة يمنية تضع خمسة توائم في ولادة نادرة

منوعات امرأة يمنية تضع خمسة توائم في ولادة نادرة

إدانة أوروبية خليجية لهجمات إيران على السفن ودول المنطقة

عربي ودولي إدانة أوروبية خليجية لهجمات إيران على السفن ودول المنطقة

الأشغال تبدأ اليوم بأعمال صيانة طريق ناعور- أم البساتين

أخبار محلية الأشغال تبدأ اليوم بأعمال صيانة طريق ناعور- أم البساتين

فرنسا وإنجلترا تتصارعان على المركز الثالث ومكافأة مالية ضخمة

كأس العالم فرنسا وإنجلترا تتصارعان على المركز الثالث ومكافأة مالية ضخمة

السفارة اليمنية تدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول شقيقة

أخبار محلية السفارة اليمنية تدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول شقيقة

إسرائيل تتهم حزب الله بزرع عبوة ناسفة قتلت جندي لبناني

عربي ودولي إسرائيل تتهم حزب الله بزرع عبوة ناسفة قتلت جندي لبناني



 
 






الأكثر مشاهدة

 