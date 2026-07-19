الجيش الأميركي يستهدف مواقع في إيران ردا على هجمات ضد قواته

وقالت القيادة الأميركية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الضربات جاءت رداً على هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني واستهدفت أفراداً من القوات الأميركية.
من جهتها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن الجيش الأميركي شن هجمات قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي في وقت سابق مقتل جنديين أميركيين خلال عملية عسكرية في الأردن، أمس الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأضاف الجيش الأميركي أن جندياً أميركياً آخر فُقد خلال العملية، فيما لم تُكشف مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.
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