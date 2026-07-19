الجيش الأميركي يستهدف مواقع في إيران ردا على هجمات ضد قواته

الوكيل الإخباري- شنّ الجيش الأميركي غارات جوية جديدة ضد أهداف في إيران، بهدف "زيادة تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز"، وفق ما أعلنته القيادة الأميركية.

اضافة اعلان



وقالت القيادة الأميركية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الضربات جاءت رداً على هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني واستهدفت أفراداً من القوات الأميركية.



من جهتها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن الجيش الأميركي شن هجمات قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.



وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي في وقت سابق مقتل جنديين أميركيين خلال عملية عسكرية في الأردن، أمس الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".